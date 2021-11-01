Індійський сервіс доставки продуктів Zepto залучив 60 мільйонів доларів інвестицій

Стартап Zepto, який займається швидкою доставкою продуктів, залучив 60 мільйонів доларів фінансування. Кошти спрямують на масштабування бізнесу в Індії.

Раунд очолила американська інвестиційна компанія Glade Brook Capital. Фінансування також надали Y Combinator та Nexus.

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Про компанію

Стартап Zepto заснували колишні студенти Стенфордського університету – Аадит Паліча та Кайвалія Вохра. Молоді хлопці кинули навчання заради власної справи. Сервіс, що доставляє продукти до дверей за 10 хвилин, запрацював пів року тому.

Наразі сервіс доступний у 5 містах Індії – Бангалорі, Мумбаї, Делі, Ченнаї та Гургаоні. Згодом компанія збирається запустити мережу дарксторів (магазинів без покупців, призначені для зберігання товарів) у Хайдарабаді, Пуні та Калькутті.

За словами власників, виторг Zepto стабільно зростає на 200% щомісяця. Нині компанію оцінюють у 200 – 300 мільйонів доларів. Серед інвесторів – Nexus Venture, Global Founders. Зокрема, проєкт підтримали бізнес-ангели з Кремнієвої долини – Лачі Грум, Манік Гупта та Нірадж Арора.

Пандемія COVID-19 пришвидшила зростання сфери доставки продуктів. Так, на індійському ринку Zepto конкуруватиме з: