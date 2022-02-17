Іспанія та Португалія постраждали від зимової посухи: лякливі фото

Піренейський півострів постраждав від надмірної зимової посухи. На собі удар відчули і Португалія, й Іспанія. Метеорологічні служби обох держав кажуть, що це був найсухіший січень з 2000 року.

Нинішня посуха є надзвичайною через її інтенсивність, масштаб і тривалість. Про це розповів кліматолог Рікардо Деус.

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"Виплило" затоплене село

Через посуху в центральній частині Португалії на поверхні з'явилися руїни села, яке майже 70 років тому майже повністю пішло під воду заради будівництва водосховища.

"Я ще ніколи такого не бачив", – сказав 76-річний Карлос Пердігао, дивлячись на зруйновані кам'яні будинки Вілара, які поглинула річка Зезере, коли в 1954 році відкрили дамбу.

Нині Вілар стоїть на березі річки, оточений потрісканою жовтою землею, що є ще однією ознакою тривалої посухи під час, як правило, дощового зимового сезону.



Руїни села Вілар у Португалії / Фото AP News

Надзвичайна посуха

З 55 дамб у Португалії 24 нині містять лише половину своєї водної місткості, а п'ять – і зовсім нижче за 20%. Чи не найбільше від посухи постраждала найпівденніша провінція Алгарве – один з головних туристичних напрямків Європи.

Водночас в Іспанії випала лише чверть опадів, які зазвичай випадають у січні. Посуха, яка розпочалася наприкінці 2021 року, руйнує врожаї, змушуючи фермерів намагатися годувати худобу та заважає виробництву гідроелектроенергії.



Наслідки посухи на Піренеях / Фото AP News