Які навички роботодавці шукають у 2022 році: думка експертів

Якщо ви претендуєте на певну посаду, необхідно зрозуміти, яким людям надають пріоритет роботодавці. Основне завдання на етапі співбесіди полягає в тому, щоб виділитися серед конкурентів. Як це зробити – читайте у матеріалі.

Ви маєте переконати менеджера з найму, що компанії потрібні саме ви. Відтак зверніть увагу на основні навички, які роботодавці шукають у 2022 році.

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Зауважимо, рішення запропонувати вам роботу або відмовити у працевлаштуванні роботодавці приймають не лише відповідно до зазначених вами кваліфікацій. Ключову важливість становлять конкретні приклади, які наголошують на ваших сильних сторонах.

Чого хочуть роботодавці

Так, у 2022 році роботодавці надають перевагу гнучкості. "Вони усвідомлюють, що цей новий світ віддаленої та гібридної роботи потребує людей, які можуть адаптуватися та хочуть навчатися", – сказав експерт з кар'єри LinkedIn Ендрю Маккаскілл в інтерв'ю CNBC Make It.

За даними глобального звіту Monster "Майбутнє роботи", до якого увійшли відповіді 3000 бізнес-лідерів, 58% роботодавців під час пандемії коронавірусу зіткнулися з проблемою пошуку кандидатів із потрібними навичками. Крім того, 63% заявили, що для них важливі універсальні навички, зокрема: робота в команді, тайм-менеджмент чи лідерство.

Нещодавно Експерт з кар'єри McCaskill and Monster Вікі Салемі розповів, що знадобиться претендентам у 2022 році.

Надійність

Компані цінують надійних працівників. Експерт переконаний, що це ключова навичка, яку роботодавці очікують від своїх співробітників, тож важливо виділити це у резюме. Існує безліч показників, що свідчать про надійність:

ви чітко дотримуєтеся термінів виконання завдань;

ви можете бути самостійним і досягати цілей компанії;

ви керували важливим проєктом;

ви своєчасно реагуєте на запити;

ви не боїтеся проявляти ініціативу.

Комунікація

Регулярна та чітка комунікація – те, що рекрутери шукають у кандидатах на роботу, особливо в умовах глобальної віддаленої або гібридної роботи. Ви маєте не просто додати цей пункт у резюме, а й продемонструвати свої комунікативні навички у дії. Ефективне спілкування може включати докладні питання під час зустрічей, надання зворотного зв'язку або проведення презентацій.

Вирішення проблем

Пандемія COVID-19 навчила нас адаптовуватися та бути стійкими перед постійними змінами. Навички вирішення проблем стали необхідними у робочому середовищі, де спілкування та співпраця можуть відчуватися фрагментарними.

Роботодавцям потрібні люди, які швидко встають на ноги та вміють вирішувати конфлікти за допомогою унікальних рішень,

– каже Маккаскілл.

На співбесіді найкраще описати бодай одну ситуацію, коли ви взяли на себе ініціативу та вирішили проблему, використовуючи творчий підхід та критичне мислення. Можливо, ви успішно провели роботу з важким клієнтом, допомогли з нестачею персоналу або владнали технічне питання. Наведена історія має відповідати на такі питання: