Кава, спеції та м'ясо можуть стати предметами розкоші

Дослідники вважають, що звичні для нас продукти, як-от кава, спеції та м'ясо, невдовзі можуть стати предметами розкоші. Це може стати наслідком змін клімату й поведінки споживачів.

Кава, шоколад і спеції, які сьогодні можна знайти в кожному супермаркеті, колись вже були предметами розкоші. Однак підвищення температури та збільшення опадів можуть знову зробити їх делікатесами.

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Історія може бути циклічною

У цивілізації мая боби какао були цінною валютою, ними платили робітникам, за них покупали товари на ринку. Іспанські купці привезли какао в Європу, де воно стало популярним смаколиком у королівських дворах.

У 1828 році голландський хімік Коенрад Йоханнес ван Хоутен винайшов метод обробки бобів какао лужними солями. Так можна було отримати порошок какао, який змішували з водою. Шоколад став доступним продуктом, який можна було виробляти масово.

Колись кава також була маловідомим делікатесом, який використовували для релігійних ритуалів в Ефіопії. Але в 17 столітті західні торговці привезли ароматний напій у свої країни й почали продавати його в кав'ярнях.Втім, сьогодні шоколад і кава знову можуть стати дорогими й малодоступними. Причина цього – зміни клімату. За дослідженнями 2013 року, великі ділянки землі в Гані та Кот-д'Івуарі можуть стати непридатними для виробництва какао, якщо температура на Землі підвищиться на 2 градуси за Цельсієм.

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Дослідження 2015 року показало, що зміни клімату можуть знищити половину землі, на якій вирощують каву у всьому світі. Інше дослідження показує, що площі, придатні для вирощування кави в Латинській Америці, можуть зменшитися на 88% до 2050 року.

Водночас спеції вже несуть на собі тягар змін клімату. Багато опадів і вологість повітря створюють сприятливе середовище для розмноження таких шкідників, як попелиця, та хвороб, як-от борошниста роса.

М'ясо може стати немодним

Натомість причина того, чому м'ясо може стати предметом розкоші, дещо інша. Тут все через зміну поведінки споживача. Адже все більше людей переходять на рослинну дієту, щоби зменшити свій вуглецевий слід.

Вживання м'яса може стати соціально неприйнятним, як куріння, каже старший дослідник глобального сільського господарства та продовольчої безпеки з Единбурзького університету Пітер Александр. "Може дійти до того, що з'їсти м'яса з друзями – це не класна справа".

Але дійти до цього непросто. Вживання м'яса – це норма, це частина національної ідентичності. Відхилитися від цього важко,

– переконана професорка соціальної психології з університету Глазго Естер Папіс.

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Таке вже було

Нині замовити омара в ресторані або подати його на вечірці вважають вершиною гастрономічної вишуканості. Втім, омар не завжди був їжею для гурманів.

У 18 столітті заможні сім'ї не їли омарів. Ракоподібних було так багато на східному узбережжі США, що їх використовували як добриво або годували ними в'язнів. Політик із Кентуккі Джон Рован якось сказав: "Раковини омарів біля будинку – ознака бідності й занепаду".

На делікатес омара перетворив розвиток залізниці у Сполучених Штатах. Її керівництво вирішило подавати омарів багатим пасажирам, які не знали про погану репутацію морепродуктів. Й омар їм сподобався. Страва повернулася до міста, де її почали подавати у дорогих ресторанах. Так наприкінці 19 століття омар закріпив за собою статус делікатесу.

Втім, вирішальну роль у тому, аби зробити окремі продукти предметом розкоші, відіграють їхні дефіцит і ціна.