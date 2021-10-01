Спеціально до Всесвітнього дня вегетаріанства розповідаємо усе про цей спосіб життя та розвінчуємо міфи, усталені в суспільстві.

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Вегетаріанство: що це таке, та з чим його їдять

Витоки й географія розповсюдження

Вегетаріанство розпочали практикувати у країнах, де були поширені буддизм, індуїзм, джайнізм. Вперше термін "вегетаріанець" використали засновники "Британської вегетаріанської спілки" у 1842 році. Достеменно невідомо, що лягло в основу поняття, однак існує дві версії його походження:

латинське слово "vegetus", що означає "міцний, здоровий, свіжий, бадьорий"; латинське слово "vegetalis" — "рослинний".

Сьогодні найбільше вегетаріанців проживає в Індії – від 15% до 80% населення країни. Найменша кількість прихильників цього стилю життя зафіксовано у Китаї.

Люди частіше обирають вегетаріанство / Фото Pexels

Мотивація прихильників

Люди приймають рішення стати вегетаріанцями з різних причин:

етичні причини – впевненість в тому, що не можна вбивати тварин для задоволення власних потреб;

релігійні переконання – буддизм, індуїзм, авдентизм;

турбота про здоров'я – м'ясо провокує проблеми з кістками, підвищує рівень холестерину та навіть провокує ризик розвитку ракових захворювань;

екологічні причини – тваринництво спричиняє викиди парникових газів та пришвидшує зміни клімату;

економія коштів – деякі люди переконані, що вартість м'ясних продуктів є невиправданою, зважаючи на їх "користь" для здоров'я;

алергія на продукти тваринного походження;

соціальні причини – голод в інших країнах.

Види та напрями вегетаріанства

Сьогодні найпоширенішою формою є класичне вегетаріанство, в межах якого люди не вживають м'ясо, рибу та морепродукти, однак додають до свого раціону молочні продукти, яйця та мед. Існують групи, які навідріз відмовилися від споживання молока та яєць – ововегетаріанці та лактовегетаріанці відповідно.

Приготування вегетаріанських страв / Фото Pexels

Проте найсуворішим напрямом вегетаріанства є веганство, що не передбачає вживання жодних продуктів тваринного походження. Серед веганів є також фрукторіанці, які вживають лише фрукти, ягоди, горіхи та насіння – усе, що збирається без шкоди для рослин.

Фрукторіанці не допускають шкоди для рослин / Фото Pexels

Вплив на організм

Доведено, що при дотриманні збалансованого харчування вегетаріанство не несе жодної загрози організму. Проте таке харчування не радять практикувати під час вагітності та жінкам, які годують.

Головне – збалансоване харчування / Фото Pixabey

Вегетаріанство й схуднення

Дослідження доводять, що вегетаріанство здатне прискорювати метаболізм (обмін речовин) на 16%, що дозволяє швидше худнути. Вегетаріанці набагато рідше мають надлишкову вагу, всупереч наявності в раціоні доволі калорійних продуктів – борошняних виробів, горіхів та круп.

Вегетаріанське харчування може пропонувати цікаве поєднання смаків / Фото Pixabey

Вегетаріанці мусять приймати вітамін В12: міф чи реальність

Вважається, що усі без винятку вегетаріанці мають недостатній вміст вітаміну B12 в організмі. Така думка не зовсім відповідає дійсності. Для несуворих вегетаріанців суттєвої проблеми немає, адже необхідну кількість вітаміну B12 можна отримати з молочних продуктів та яєць. Однак вживання вітаміну В12 у таблетках обумовлене для найсуворішої групи вегетаріанців – веганів. Безперечно, лікарі радять вегетаріанцям регулярно перевіряти вміст вітаміну B12 в організмі.

Найвідоміші вегетаріанці світу

Сьогодні прихильниками вегетаріанства є такі відомі особистості: Річард Гір, Дженіфер Лопес, Джаред Лето, Джесіка Чейстен, Бред Пітт, Аріана Гранде та Пол Маккартні. Вегетаріанства дотримувалися зокрема: Нікола Тесла, Леонардо да Вінчі та Бенджамін Франклін.

Зірки, які обрали вегетаріанство / Фото Getty Images