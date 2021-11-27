Kia представила екологічний кросовер: що про нього відомо

Південнокорейська компанія Kia показала оновлений позашляховик Kia Niro. Він буде доступний у трьох версіях: гібридні (класичний HEV і PHEV, що підключається) та електричний ("батарейний" BEV).

Авто презентували у межах міжнародного автосалону Seoul Mobility Show у Сеулі. У компанії наголошують, що транспортний засіб є максимально екологічним.

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Що відомо

За словами розробників, Kia Niro спрощує ведення стійкого способу життя завдяки екологічно чистим матеріалам, передовим технологіям та електричним силовим агрегатам. Крім того, автівка повністю задовольняє практичні потреби клієнтів.

Автомобіль Kia Niro / Фото Kia

Одна з ключових особливостей – спеціальний режим Greenzone Drive Mode, що дозволяє перемикати гібридний силовий агрегат на електротягу.

При оздобленні салону перевагу надали екоматеріалам. До прикладу:

обшивки стелі виконана з перероблених шпалер;

сидіння отримали тканину з біополіуретану та волокон евкаліптового листя;

використана фарба на водній основі без шкідливих елементів.

Наразі точної інформації про характеристики двигуна й трансмісії немає. Скільки коштуватиме автівка – також стане відомо згодом. Старт продажів запланований на 2022 рік.