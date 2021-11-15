У Києві місцеві мешканці висадили катальповий гай

У Києві активісти ініціювали висадку катальпових дерев. Усе почалося з ідеї одного жителя і 5 саджанців, а тепер на ділянці утворився цілий гай!

Він з'явився у парку на Березняках. Це перший катальповий гай в Україні.

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Що таке катальпа квітуче листопадне дерево родини бігнонієвих. Найчастіше зустрічається у теплих та субтропічних регіонах Північної Америки, Карибів, Східної Азії. Має примітне листя у вигляді серця та розкішний цвіт. Дерева відрізняються незабутнім ароматом. квітуче листопадне дерево родини бігнонієвих. Найчастіше зустрічається у теплих та субтропічних регіонах Північної Америки, Карибів, Східної Азії. Має примітне листя у вигляді серця та розкішний цвіт. Дерева відрізняються незабутнім ароматом.

Катальпа / Фото відкритих джерел

Що відомо

Раніше ця група людей висадила неймовірний сад німфей на місцевому озері Тельбин. Поруч висадили й катальпові дерева. Такий приклад, безперечно, надихає. Кияни переконані, що треба любити своє місто та дбати про його доброустрій.

Ініціативу мешканців підтримали не лише однодумці, а й комунальники з КП УЗН Дніпровського району. Вже влітку зелені насадження даруватимуть затінок та насичуватиме повітря неймовірно приємним ароматом.