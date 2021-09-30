"Київ цифровий" повідомлятиме про якість повітря в столиці

У Києві розширюють систему моніторингу якості повітря. Вже з наступного року в застосунку "Київ цифровий" з'явиться інформація про стан повітря в українській столиці.

Керівник напряму цифровізації Києва зазначив, що використання IoT-технологій для управління містом є світовою практикою та обов'язковим елементом "розумних міст".

Цікаво "Долоньці щастя" – 20 років: МакДональдз запустив ювілейну благодійну кампанію

Моніторинг забруднення повітря

Петро Оленич розповів, що Київ інвестує у технології та будує мережу IoT для збору та аналізу різних даних з різних датчиків у столиці. Одна із сфер, де ці технології вже успішно використовують – контроль і моніторинг стану екології.

Забруднення повітря та проблеми екології хвилюють сьогодні більшість людей. Що з цим робити? Місту необхідні дані та інформація для прийняття управлінських рішень,

– переконаний керівник цифровізації столиці.

Він запевняє, що на відміну від інших систем моніторингу "Київ цифровий" має можливість не тільки знаходити критичні ділянки та інформувати, а й швидко реагувати на проблеми. Тож нині столиця розширює мережу моніторингу якості повітря за допомогою IoT-технологій.

"Ми взяли найкращий, перевірений досвід – рішення подібні до нашого вже успішно використовує Мадрид, Сеул та інші "розумні міста", – розповів Петро Оленич.

Публікація Петра Оленича:

Розумному місту – сучасні технології.

Використання IoT-технологій для управління містом є світовою практикою та обов'язковим елементом "розумних міст". Саме тому Київ інвестує у технології та будує мережу IoT для збору та аналізу різних даних з датчиків у столиці.

Одна із сфер, де ці технології вже успішно використовують - контроль та моніторинг стану екології.

Забруднення повітря та проблеми екології хвилюють сьогодні більшість людей. Що з цим робити?

Місту необхідні дані та інформація для прийняття управлінських рішень. На відміну від інших систем моніторингу, у нас є можливість не тільки знаходити критичні ділянки та інформувати, а й швидко реагувати на проблеми.

У випадку моніторингу стану якості повітря – використовувати дані для виявлення потенційних джерел забруднення, розробки природоохоронних заходів, містобудівного планування та планування транспортних потоків.

Яким чином?

Для цього місто розширює мережу моніторингу якості повітря за допомогою IoT-технологій. Ми взяли найкращий, перевірений досвід - рішення подібні до нашого вже успішно використовує Мадрид, Сеул та інші "розумні міста". Детально читайте в Олег Половинко.

І наостанок: вже наступного року в Київ Цифровий з'явиться інформація про стан повітря в столиці