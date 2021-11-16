На Київщині запустили виробництво холодцю з осетра

На Київщині розпочали виробництво холодцю з осетра. Продукт орієнтований на внутрішнього споживача.

Новинку запустила компанія Bester. Вона розташована у Київській області.

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Що відомо

Підприємство займається вирощуванням осетрових видів риб. В асортименті виробника – рибна продукція, зокрема чорна та равликова ікра, які постачаються на експорт. Відтепер з'явиться й традиційна українська страва – холодець з осетра, а також пресерви з осетра в олії.

Пресерви з осетра в олії / Фото Bester

Ми почали експериментувати, адже чимало ріжемо своєї риби й продавали її порізаною. Однак це не дуже вигідно, бо рибу купують оптом за досить низькими цінами,

– розповів директор і співвласник компанії Bester Юрій Яременко.

Для того, щоб розпочати виробництво, фахівці:

розробили технічні умови;

погодили документ із Держпродспоживслужбою;

придбали додаткове обладнання.

Холодець з осетра / Фото iStock

За словами Юрія, ці позиції орієнтовані суто на внутрішній ринок. Річ у тім, що пресерви мають обмежений термін придатності, на відміну від консервів.

"Наші дистриб’ютори в США із задоволенням би купляли їх, але термін реалізації короткий, і вони не бачать в цьому економічного сенсу", – пояснив директор компанії.

Та й на цьому компанія зупинятися не планує. Виробник активно працює над розширенням лінійки рибної продукції.