На Київщині запустили виробництво холодцю з осетра
Джерело:Agro Times
На Київщині розпочали виробництво холодцю з осетра. Продукт орієнтований на внутрішнього споживача.
Новинку запустила компанія Bester. Вона розташована у Київській області.
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Що відомо
Підприємство займається вирощуванням осетрових видів риб. В асортименті виробника – рибна продукція, зокрема чорна та равликова ікра, які постачаються на експорт. Відтепер з'явиться й традиційна українська страва – холодець з осетра, а також пресерви з осетра в олії.
Пресерви з осетра в олії / Фото Bester
Ми почали експериментувати, адже чимало ріжемо своєї риби й продавали її порізаною. Однак це не дуже вигідно, бо рибу купують оптом за досить низькими цінами,
– розповів директор і співвласник компанії Bester Юрій Яременко.
Для того, щоб розпочати виробництво, фахівці:
- розробили технічні умови;
- погодили документ із Держпродспоживслужбою;
- придбали додаткове обладнання.
Холодець з осетра / Фото iStock
За словами Юрія, ці позиції орієнтовані суто на внутрішній ринок. Річ у тім, що пресерви мають обмежений термін придатності, на відміну від консервів.
"Наші дистриб’ютори в США із задоволенням би купляли їх, але термін реалізації короткий, і вони не бачать в цьому економічного сенсу", – пояснив директор компанії.
Та й на цьому компанія зупинятися не планує. Виробник активно працює над розширенням лінійки рибної продукції.