Клопотенко розповів, як у школі Cordon Bleu його навчали робити кетчонез

Шеф-кухар розповів історію, яка змусила його найбільш наляканим і розгубленим у житті. Це було в найкращій кулінарній школі світу Le Cordon Bleu, де шеф раптово почав навчати соусу кетчонез.

Щоправда, соус мав свій секрет, який відрізняє його від звичайного кетчонезу. Та й створений він спеціально для одного типу продуктів.

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Секрет кетчонезу

Євген Клопотенко зізнався, що цей момент став для нього справжньою несподіванкою. Адже в найкращій кулінарній школі світу він готувався до пізнання великих кулінарних секретів.

Урок: соуси. Шеф робить майонез, додає кетчуп, змішує. У мене виникає багато питань. От просто дуже багато питань. Я ніколи ще не відчував себе таким наляканим та розгубленим. Куштую, а це на смак прекрасно,

– пригадує шеф-кухар.

За його словами, після відчуття смаку запитань стало ще більше. Та як з'ясувалося, це – соус-коктейль, а увесь його секрет в одному з інгредієнтів. До нього шеф додав декілька крапель коньяку.

"Виявляється, він створений для морепродуктів. Шеф тоді навчив мене їсти цей соус з креветками й більше ні з чим. Напевно, найпростіше та найгеніальніше поєднання у моєму житті", – зізнався Євген Клопотенко.

Кетчонез з креветками: відео від Євгена Клопотенка

Публікація Євгена Клопотенка:

Розкажу вам історію про те, як мене навчили готувати кетчонез в найкращій кулінарній школі світу. Отже, все відбувалося за наступним сценарієм. Париж, Le Cordon Bleu, я налаштований на пізнання великих кулінарних секретів, романтика. Урок: соуси. Шеф робить майонез, додає кетчуп, змішує. У мене виникає багато питань. От прям дуже багато питань. Я ніколи ще не відчував себе таким наляканим та загубленим. Куштую, а це на смак прекрасно. Питань стає ще більше. Виявляється, це соус коктейль. Виявляється, його сенс у декількох краплях коньяку. Виявляється, він створений для морепродуктів. Шеф тоді навчив мене їсти цей соус з креветками і більше ні з чим.

Напевно, найпростіше та найгеніальніше поєднання у моєму житті. Креветки я змащую олією, додаю сіль та перець, кладу на решітку (так, вона існує у духовках не для того, щоб бути поличкою для форм, на ній можна готувати), вмикаю режим грилю (він у Franke топ для таких цілей) та запікаю. Інгредієнти для соусу: 2 жовтки, 125 – 150 мілілітрів олії, 1 чайна ложка солодкої гірчиці, 1 столова ложка лимонного соку, 2 столові ложки коньяку, 1 – 2 столові ложки кетчупу, сіль, перець. Змішуєте жовтки з гірчицею, лимоном, сіллю і перцем. Обережно, дуже тонесенько вливаєте олію і постіно працюєте вінчиком, доки не вийде густий соус. Потім кетчуп, коньяк, перемішати, з креветками поєднати і від захвату зостогнати. Цьом.