Різноманітні білі сорти кукурудзи вже надпопулярні за кордоном. Зовсім скоро стрімкий ріст попиту на них прогнозують й в Україні.

Цікаво Легкі та поживні: що потрібно знати про салати в ресторанах McDonald's

Річ у тім, що у білої кукурудзи є низка переваг. Передусім, вона має дуже високий рівень волокна, тож підходить людям, які дотримуються правильного харчування.

Про кукурудзу "Монблан"

зерно молочнобілого кольору;

не тьмяніє після приготування;

високий рівень стійкості до хвороб;

довжина качанів становить 23 сантиметри;

підходить для заморозки та консервації.

Повний текст публікації "Мнагор":

Новий тренд на ринку солодкої кукурудзи — супербілі сорти.

Наразі білі початки досить популярні в США. Ця фітнес кукурудза, підходить для дієтичного харчування, адже має дуже високий рівень волокна.

За 2 - 3 роки справжній бум популярності продукту очікується і в Україні.

Таку кукурудзу широко застосовують як для приготування, так і для консервування. Але у сортів з білим насінням є один мінус — після харчової обробки зерно тьмяніє. Та й це — не біда. Компанії #Мнагор вдалося розв’язати проблему Ми селекціонували новий сорт — #Монблан.

Зерно такої кукурудзи вирізняється молочнобілим кольором. Він не тьмяніє після приготування.

#Монблан стійкіший до хвороб та білосніжший за #Білий_Кролик. Довжина качанів сягає 23 сантиметрів. Сорт добре підходить для дієтичного харчування, заморозки та консервації.