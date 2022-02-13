Цей ресторан розташований на території виробничого заводу SuperMeat та є першою у світі їдальнею, де подають страви з культивованого м'яса.
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Неочікувані результати експерименту
Загалом для участі в експерименті запросили трьох фахівців. Це високопоставлені кулінарні експерти та медіа-персони:
- Міхал Анскі – суддя MasterChef,
- Яір Йосефі – шеф-кухар та ресторатор,
- Лі Абрамович – репортерка найпопулярнішої програми новин Ізраїлю на 12 каналі.
Під час дегустації подали два зразки м'яса – один культивований та один звичайний без будь-яких приправ чи смакових добавок.
Результати дегустації виявилися дещо неочікуваними. Анскі й Йосефі помилилися, вказуючи, де була справжня курка, а Абрамович не змогла визначити, яке м'ясо є звичайним, а яке – вирощене в лабораторії.
Я надзвичайно щаслива, що помилилась вперше в житті. Такого прориву чекали давно. Надихає, що за допомогою культивованого м'яса можна досягти більш стійкого майбутнього,
– відначила Міхал Анскі.
Судді відзначають, що між двома зразками є деякі відмінні риси. Наприклад, кольори не були абсолютно однаковими. Анскі припустила, що один із них "солоніший", і додала, що м'ясо, вирощене в лабораторії SuperMeat, має "багатший" смак.
Експеримент з двома видами м'яса: дивіться відео