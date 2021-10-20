У Лубнах висадили дубовий ліс у пам'ять про ліквідаторів ЧАЕС
Джерело:Лубенська міська рада
У Лубнах Полтавської області представники чорнобильських організацій висадили 400 дерев на Зажур-горі. Планували акцію ще з весни, коли відзначали 35 річницю ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС.
Новий дубовий гай висадили спільно представники чорнобильських організацій, місцевої влади та учні місцевого лісотехнічного коледжу.
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У межах ініціативи "Створюємо ліси разом" вдалося висадити 400 саджанців дубів черешчатих і червоних. Крім того, на місцевій алеї пам'яті чорнобильців підсадили берізки.
Сподіваємося, ця акція стане доброю традицією і нові дерева не лише берегтимуть пам'ять про тих, хто захищає наше мирне майбуття, а й стануть свідками нового щасливого життя наших дітей та онуків,
– наголосили організатори.
У Лубнах висадили дубовий гай: дивіться фото
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