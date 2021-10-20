У Лубнах висадили дубовий ліс у пам'ять про ліквідаторів ЧАЕС

У Лубнах Полтавської області представники чорнобильських організацій висадили 400 дерев на Зажур-горі. Планували акцію ще з весни, коли відзначали 35 річницю ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС.

Новий дубовий гай висадили спільно представники чорнобильських організацій, місцевої влади та учні місцевого лісотехнічного коледжу.

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У межах ініціативи "Створюємо ліси разом" вдалося висадити 400 саджанців дубів черешчатих і червоних. Крім того, на місцевій алеї пам'яті чорнобильців підсадили берізки.

Сподіваємося, ця акція стане доброю традицією і нові дерева не лише берегтимуть пам'ять про тих, хто захищає наше мирне майбуття, а й стануть свідками нового щасливого життя наших дітей та онуків,

– наголосили організатори.

У Лубнах висадили дубовий гай: дивіться фото

Зажур-гора або Курган скорботи – це перший в Україні пам'ятник жертва Голодомору. Його відкрили поблизу Лубен у 1993 році.

Лубни на Полтавщині: карта