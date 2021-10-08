Офіс компанії МакДональдз з'явився у 2001 році. Він розташований на вулиці Гришка 7. У серпні 2021 року – через 20 років після заснування – офіс реконструювали. Сума інвестицій у проєкт склала 1,8 мільйона доларів.

До теми Найбільший в Україні: у Луцьку відкрився перший ресторан McDonald's

Команда

Загалом в офісі працює понад 120 людей:

на керівних посадах працює 50% чоловіків та 50% жінок;

у закладах МакДональдз працевлаштовано 4% людей з інвалідністю: 64% з них – з вадами слуху;

серед працівників представлені усі вікові групи – від 18 до 75 років, зокрема багато працівників у віці 65+.

Принципи корпоративного простору

Мобільність, колаборація та інклюзивність – ті принципи, які дозволяють підтримувати вмотивованість людей. У новому офісі місця не закріплені за кожним співробітником – вони працюють там, де забажають. Відтак представники різних спеціалізацій та проєктів можуть взаємодіяти, ділитися ідеями, рішеннями та переймати досвід одне одного.

Зонування

Впроваджена нова організація простору, яка передбачає розподіл на три зони:

Нульовий поверх – зона фудкорту;

Перший поверх – простір для офлайн і онлайн-зустрічей з колегами та партнерами;

Другий поверх – тут зосереджені робочі місця всіх співробітників, лаунж-зона, коворкінг і численні кімнати для роботи однієї людини, де можна провести конфіденційний дзвінок.

В основі – рівність та інклюзивність

На першому поверсі можна без перешкод пересуватися на візку, користуватися інклюзивними вбиральнями тощо. Попри те, що в офісі наразі немає колег, які пересуваються на візку, вже готове місце для встановлення підйомника на другий поверх. На нульовому поверсі розташовані: душові кімнати, місце для зберігання велосипедів, а також – спеціальна кімната, де батьки можуть нагодувати та перепеленати своїх малюків.

Новий офіс МакДональдз / Фото пресслужба МакДональдз

Сучасність у кожному елементі

Розробники застосували новітні технології, зокрема: відкривання дверей за допомогою Face ID та smart бронювання перемовних кімнат. Крім того, на вході кожному співробітнику автоматично вимірюють температуру – і лише після цього відкривають двері. Усі кімнати оснащені сучасними системами для комфортного здійснення онлайн-зустрічей.

Увага до деталей

У новому офісі передбачена кожна дрібниця:

шафки для змінного взуття; дзеркала для макіяжу; фудкорт; лаунж-зони, де можна перепочити; кава-поінти на кожному поверсі.

Гнучкий графік роботи

Діяльність більшості співробітників зосереджена в ресторанах, тож з метою підтримки командного духу та солідарності співробітники працюють офлайн в офісі. Проте один день на тиждень можна працювати з дому. Крім того, є традиційна можливість обирати час початку і закінчення роботи.

Довідка: МакДональдз в Україні – лідер серед ресторанів швидкого обслуговування. Перший заклад відкрили 24 травня 1997 року в Києві. Сьогодні їх загальна кількість – понад 100 ресторанів у 24 містах України. Компанія щорічно входить до переліків 100 найбільших платників податків в Україні та найкращих роботодавців. МакДональдз в Україні є засновником і найбільшим корпоративним партнером "Фундації Дім Рональда МакДональда" в Україні.