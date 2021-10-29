У Львові на благодійному аукціоні продадуть роботи, які створили діти-сироти

Незабаром у Львові пройде благодійний аукціон "Споріднені". В межах заходу експонуватимуться предмети мистецтва, які створили діти спільно з місцевими художниками.

Аукціон відбудеться у неділю, 31 жовтня. Організатор проєкту – благодійний фонд "Рідні". Ініціативу реалізовують вже удруге. За інформацією засновників, минулого року вдалося зібрати 353 000 гривень.

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Що відомо

Свої роботи представлять 14 дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківської опіки. Вони створювали картини та скульптури разом із львівськими митцями.

Частину коштів спрямують на облаштування майстерень для дітей, які хочуть творити. А 50% від продажу роботи йде на рахунок дитини-автора, якими вона зможе розпоряджатись після 18-ти років.

Роботи дітей / Фото "Суспільне"