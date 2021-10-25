Маріупольські підприємці виготовляють заморожені крем-супи: чим унікальні

У Маріуполі запустили виробництво заморожених крем-супів. Наразі молода компанія постачає свою продукцію до місцевих магазинів. На порядку денному – розширення лінійки продукції та вихід на мережеві національні супермаркети.

У вересні свою продукцію підприємці представили на Local Farmer Fest. Так, їм вдалося розповісти про особливості та переваги свого продукту широкому загалу.

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Дуже смачно та зручно. Особливо для мене, як зайнятої мами. Завжди є варіант швидкої їжі й дятям подобається,

– зазначає одна з покупчинь.

Про компанію

Засновники підприємства – подружжя Марія та Сергій Бубнові. Вони мають 10-річний досвід у:

гуртовій торгівлі;

виготовленні маринованих овочів;

виробництві готових наборів для борщу;

продажах варених овочів у вакуумній упаковці та фасованих митих овочів.

Сучасні реалії та запити покупців вимагають шукати нові рішення та пропонувати високий рівень сервісу. Заморожені крем-супи родина розпочала виготовляти під власним брендом "Азовська фабрика-кухня", який з'явився минулого року. На виробництві є уся необхідна техніка:

пароконвектомат; камера шокової заморозки; індукційна плита; машинка для нарізання овочів; апарат для запайки стаканів; котли для варки на 100 та 300 літрів; дозатор для розливу субстанцій; автомобіль-холодильник для доставки продукту у магазини.

При виготовленні супів не використовують консерванти та добавки. Крім того, шокова заморозка дозволяє зберегти усі корисні мікроелементи. Насамкінець, склад, якість та смак продукції залишаються на високому рівні.

Склад продукту / "Азовська фабрика-кухня"

Лінійка товарів

Наразі виробник пропонує картопляне пюре, гороховий, грибний та сирний крем-супи. Фахівці вже готують до випуску заморожені напівфабрикати. До прикладу, незабаром покупці можуть скуштувати картопляні зрази з капустою та грибами.

Крім того, підприємці постійно шукають нові шляхи задоволення потреб клієнтів. Так, вони хочуть запропонувати їм більше актуальних для щоденного використання страв. Це може бути борщ, а також – різноманітні десерти. Компанія прагне співпрацювати з мережевими супермаркетами й автозаправочними станціями.