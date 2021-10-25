Мариупольские предприниматели изготавливают замороженные крем-супы: чем уникальные
Источник:"Азовская фабрика-кухня"
В Мариуполе запустили производство замороженных крем-супов. Сейчас молодая компания поставляет свою продукцию в местные магазины. На повестке дня – расширение линейки продукции и выход на сетевые национальные супермаркеты.
В сентябре свою продукцию предприниматели представили на Local Farmer Fest. Так, им удалось рассказать об особенностях и преимуществах своего продукта широкой общественности.
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Очень вкусно и удобно. Особенно для меня, как занятой мамы. Всегда есть вариант быстрой еды и дятям нравится,
– отмечает одна из покупательниц.
О компании
Основатели предприятия – супруги Мария и Сергей Бубновые. Они имеют 10-летний опыт в:
- оптовой торговли;
- изготовлении маринованных овощей;
- производстве готовых наборов для борща;
- продажах вареных овощей в вакуумной упаковке и фасованных мытых овощей.
Современные реалии и запросы покупателей требуют искать новые решения и предлагать высокий уровень сервиса. Замороженные крем-супы семья начала изготавливать под собственным брендом "Азовская фабрика-кухня", который появился в прошлом году. На производстве есть вся необходимая техника:
- пароконвектомат;
- камера шоковой заморозки;
- индукционная плита;
- машинка для нарезки овощей;
- аппарат для запайки стаканов;
- котлы для варки на 100 и 300 литров;
- дозатор для разлива субстанций;
- автомобиль-холодильник для доставки товара в магазины.
Состав продукта / "Азовская фабрика-кухня"
Линейка товаров
Сейчас производитель предлагает картофельное пюре, гороховый, грибной и сырный крем-супы. Специалисты уже готовят к выпуску замороженные полуфабрикаты. К примеру, вскоре покупатели смогут попробовать картофельные зразы с капустой и грибами.
Кроме того, предприниматели постоянно ищут новые пути удовлетворения потребностей клиентов. Так, они хотят предложить им больше актуальных для ежедневного использования блюд. Это может быть борщ, а также – разнообразные десерты. Компания стремится сотрудничать с сетевыми супермаркетами и автозаправочными станциями.