Мариупольские предприниматели изготавливают замороженные крем-супы: чем уникальные

В Мариуполе запустили производство замороженных крем-супов. Сейчас молодая компания поставляет свою продукцию в местные магазины. На повестке дня – расширение линейки продукции и выход на сетевые национальные супермаркеты.

В сентябре свою продукцию предприниматели представили на Local Farmer Fest. Так, им удалось рассказать об особенностях и преимуществах своего продукта широкой общественности.

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Очень вкусно и удобно. Особенно для меня, как занятой мамы. Всегда есть вариант быстрой еды и дятям нравится,

– отмечает одна из покупательниц.

О компании

Основатели предприятия – супруги Мария и Сергей Бубновые. Они имеют 10-летний опыт в:

оптовой торговли;

изготовлении маринованных овощей;

производстве готовых наборов для борща;

продажах вареных овощей в вакуумной упаковке и фасованных мытых овощей.

Современные реалии и запросы покупателей требуют искать новые решения и предлагать высокий уровень сервиса. Замороженные крем-супы семья начала изготавливать под собственным брендом "Азовская фабрика-кухня", который появился в прошлом году. На производстве есть вся необходимая техника:

пароконвектомат; камера шоковой заморозки; индукционная плита; машинка для нарезки овощей; аппарат для запайки стаканов; котлы для варки на 100 и 300 литров; дозатор для разлива субстанций; автомобиль-холодильник для доставки товара в магазины.

При изготовлении супов не используют консерванты и добавки. Кроме того, шоковая заморозка позволяет сохранить все полезные микроэлементы. Наконец, состав, качество и вкус продукции остаются на высоком уровне.

Состав продукта / "Азовская фабрика-кухня"

Линейка товаров

Сейчас производитель предлагает картофельное пюре, гороховый, грибной и сырный крем-супы. Специалисты уже готовят к выпуску замороженные полуфабрикаты. К примеру, вскоре покупатели смогут попробовать картофельные зразы с капустой и грибами.

Кроме того, предприниматели постоянно ищут новые пути удовлетворения потребностей клиентов. Так, они хотят предложить им больше актуальных для ежедневного использования блюд. Это может быть борщ, а также – разнообразные десерты. Компания стремится сотрудничать с сетевыми супермаркетами и автозаправочными станциями.