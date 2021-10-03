Майбутнє молоді: як свідомо обрати професію та побудувати успішну кар'єру

У Тернополі під час всеукраїнського форуму "МолоДійте!" представили матеріали для молоді, які допоможуть визначитися з вибором професії. Посібник "Твоє майбутнє у громадському секторі" та матеріали занять для учнів 5 – 11 класів представила платформа Career Hub Центру "Розвиток КСВ".

Освітні матеріали розроблені у межах всеукраїнського проєкту "Карта професій". Партнери – Представництво Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні та Міністерство молоді та спорту України презентували.

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Чому це важливо

Комплекс матеріалів та занять – це допоміжний трамплін, який допоможе школярам зробити максимально правильний вибір на старті свого шляху. Крім того, інформація стане у пригоді фахівцям, які працюють з дітьми: вчителям, практичним психологам та молодіжним працівникам. Так, вони зможуть робити навчальний процес інтерактивним, застосовуючи відеоролики, презентації та практичні ігри.

Головна мета – допомогти молоді:

усвідомити різноманіття професій,

окреслити важливі навички для досягнення успіху;

прокласти кар'єрний шлях – зі школи до професійної реалізації.

У буклеті можна знайти таку інформацію:

особливості громадської діяльності в Україні та світі;

професійні напрями;

історії успіху, що надихають;

де навчатися і як розпочати свій кар'єрний шлях;

корисні матеріали та посилання – зокрема, про волонтерство;

розвиток сектору та інновації.