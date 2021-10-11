Мбапе віддає усі свої призові зі збірної на благодійність
11 жовтня 2021 , 10:24Читать новость на русском
Джерело:L'Équipe
Форвард ПСЖ і французької збірної з футболу Кіліан Мбапе віддає на благодійність усі свої призові, отримані в збірній. За "Ле Бльо" форвард виступає з 2017 року.
Видання з власних джерел зазначає, що Мбапе віддає свої призові від самого початку виступів за збірну Франції.
Варто знати Сімейно орієнтована медицина: як вона працює, і чому це важливо для хворих дітей
Благодійні внески Мбапе
ЗМІ підрахували, що за 4 роки виступів за збірну Франції Кіліан Мбапе загалом віддав на благодійність 1,5 мільйона євро. У перерахунку це понад 45 мільйонів гривень за весь час або понад 11 мільйонів у рік.
Кіліан Мбапе в складі збірної Франції / Фото Ліга націй УЄФА
Кіліан Мбапе в збірній Франції
- Форвард виступає за збірну Франції з 2017 року й до сьогодні.
- Дебютував за Францію Мбапе у 18 років і 95 днів – це другий в історії збірної показник після Мар'яна Виснєвського.
- За цей час нападник відіграв 50 матчів і забив 18 голів.
- Разом зі збірною Франції Кіліан Мбапе став чемпіоном світу у 2018 році.