Мбапе віддає усі свої призові зі збірної на благодійність

Форвард ПСЖ і французької збірної з футболу Кіліан Мбапе віддає на благодійність усі свої призові, отримані в збірній. За "Ле Бльо" форвард виступає з 2017 року.

Видання з власних джерел зазначає, що Мбапе віддає свої призові від самого початку виступів за збірну Франції.

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Благодійні внески Мбапе

ЗМІ підрахували, що за 4 роки виступів за збірну Франції Кіліан Мбапе загалом віддав на благодійність 1,5 мільйона євро. У перерахунку це понад 45 мільйонів гривень за весь час або понад 11 мільйонів у рік.



Кіліан Мбапе в складі збірної Франції / Фото Ліга націй УЄФА

Кіліан Мбапе в збірній Франції