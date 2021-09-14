McDonald's відкриє нові ресторани ще в трьох обласних центрах України
Джерело:Інтерфакс-Україна
Мережа McDonald's має намір відкрити нові ресторани одразу в трьох обласних центрах України. Таким чином в усіх обласних центрах будуть працювати ресторани цієї мережі.
Мовиться про відкриття закладів у Чернівцях, Кропивницькому та Ужгороді. Про це в інтерв'ю повідомив директор з розвитку McDonald's Ukraine Віталій Стефурак.
До слова Найбільший в Україні: у Луцьку відкрився перший ресторан McDonald's
Плани McDonald's щодо розширення
Відкриття нових закладів означатиме, що у всіх обласних центрах уже будуть наші ресторани. Плюс йдемо у великі міста, де ми ще не представлені, наприклад, у Маріуполь,
– розповів Стефурак.
Також у планах на найближчі декілька років відкриття нових ресторанів у всіх сателітах Києва.
"Наразі ми в Бучі, Броварах, Борисполі, розглядаємо Ірпінь та інші міста. Аналогічне завдання ставиться й щодо передмість і міст-сателітів Харкова, Львова, Дніпра та Одеси", – повідомив директор з розвитку McDonald's Ukraine.
Зокрема, у містах-сателітах мережа ресторанів зацікавлена в окремих ділянках, на яких можуть бути розташовані заклади з McDrive, з усіма каналами продажу, які наразі є в Україні.
Більше про McDonald's в Україні
- Всесвітньовідома мережа ресторанів працює в нашій країні з 1997 року. Саме тоді, 24 травня, відбулося відкриття першого закладу в Києві.
- Станом на зараз в Україні працюють 104 ресторани у 24 різних містах України.
- Крім діяльності самих ресторанів, мережа McDonald's в Україні займається й благодійністю. Зокрема, вже 20 років діє благодійна акція "Долонька щастя".
- Крім того, McDonald's є партнером-засновником "Фундації Дім Рональда Макдональда" – благодійної організації, що займається створенням й утримуванням Сімейних кімнат у дитячих лікарнях у різних куточках України.