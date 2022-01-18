У Миколаєві провели благодійний майстер-клас, щоб врятувати хлопчика зі СМА

Небайдужі мешканці Миколаєва провели благодійний майстер-клас з виготовлення текстильного янгола. Усі зібрані кошти спрямували на лікування Дмитрика Жадана, якому діагностували СМА.

Урок відбувся у Центральній міській бібліотеці ім. М.Л. Кропивницького, де зібралися діти та дорослі. Учасники сплачували благодійний внесок – 200 гривень, тож у межах ініціативи вдалося зібрати понад 2 тисячі гривень.

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Що таке СМА Спінальна м'язова атрофія – рідкісне генетичне захворювання, при якому відбувається порушення функції нервових клітин спинного мозку. Воно призводить до прогресивного розвитку слабкості м'язів, атрофії та знерухомлення пацієнта. Нерідко діти з таким діагнозом помирають у перші роки життя.

На жаль, лікування такої хвороби коштує великих грошей. Так, пацієнт потребує уколу препарату Zolgensma вартістю 2 мільйони євро.

Про майстер-клас

Звичайно, не обійшлося без допомоги волонтерів: необхідні матеріали (тканину і наповнювач) надала майстриня Ірина Заровна. Учасники мали нагоду створити прекрасну іграшку, а також стати частиною великої справи. Ба більше, читачка бібліотеки, яка побажала залишитися анонімною, передала родині маленького Дмитрика 1 000 гривень. Вкотре переконуємося, що люди потребують людської участі, а коли вони об'єднуються – можливо усе!

Нагадаємо, нещодавно львів'янка Вікторія Полюга, яка бореться з тою самою недугою, отримала укол. Наразі дівчинка проходить реабілітацію у США. Раніше юний борець за життя Нікіта Крижний також отримав необхідну терапію у США, а відтак – шанс на порятунок.