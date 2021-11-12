Малюку було лише 1,5 рочки, коли йому встановили страшний діагноз – СМА першого типу. Відтоді й почалася боротьба.

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Що таке СМА Спінальна м'язова атрофія – захворювання, при якому відбувається порушення функції нервових клітин спинного мозку. Воно призводить до прогресивного розвитку слабкості м'язів, їх атрофії, і в підсумку – знерухомлення пацієнта. Нерідко дітки з таким діагнозом не доживають до двох років.

На жаль, це надзвичайно рідкісна хвороба, лікування якої коштує шалених грошей. Так, врятувати життя дитини може лише укол препарату Zolgensma вартістю 2,3 мільйона доларів.

Дива існують

Малюка підтримували усім світом. Люди з добрими серцями та великим бажанням допомогти здійснили справжнісіньке диво! У вересні збір коштів було закрито, а вчора батько хлопчика повідомив, що це сталося – Нікіта отримав терапію Zolgensma.

Ми дуже вдячні всім і кожному, хто брав участь у порятунку Нікіти. Сума збору була дуже велика, було багато складнощів, але всі ми наполегливо йшли вперед, знаючи, що хто як не ми, може врятувати малюка. Ми говоримо нескінченно всім дякую! Ми зробили це разом,

– написав батько.

Нікіта отримав найдорожчий укол у світі / Фото батьків хлопчика

Люди здатні руйнувати будь-які бар'єри, коли об'єднуються заради спільної мети! Ми бажаємо сильному хлопчику швидкого одужання та міцного здоров'я. Немає нічого важливішого за людське життя.