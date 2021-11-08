У Миколаєві провели екологічну толоку

У Миколаєві декілька громадських організацій об'єдналися й влаштували екологічну толоку. Активісти прибирали річку Інгул.

Тут 6 жовтня прибрали територію від сміття та опалого листя, а також скосили пожовклу траву.

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Результати толоки

Загалом участь в екологічній ініціативі взяли представники 6 громадських організацій:

ГО "Рух свідомих громадян",

ГО "Асоціація учасників та інвалідів АТО",

Спортивний корпус Миколаїв,

ГО "Молодь України",

НЄП "СХІД",

ВПК "Авангард".

Національно-патріотична молодь, ветерани російсько-української війни, волонтери, переселенці та інші небайдужі містяни долучилися до корисної справи й зібрали 2 вантажівки листя та сміття,

– розповіли в "Руху свідомих громадян".

Організатори запевняють, що акція проходила з суворим дотриманням усіх карантинних вимог і соціальної дистанції.

"Ми продовжуємо приводити до ладу територію, яка у майбутньому стане новим місцем відпочинку – сквером "Янтарний". Довгий час зелена зона була занедбаною, але спільними зусиллями ми створимо гарну місцину", – резюмували організатори.

Екологічна толока в Миколаєві: дивіться фото

Публікація ГО "Рух свідомих громадян":

Вчора провели чергову екотолоку на березі річки Інгул. Об'єднавшись з ГО "Асоціація учасників та інвалідів АТО", Спортивний Корпус Миколаїв, ГО "Молодь України", НЄП "СХІД" та ВПК "Авангард", прибрали територію від сміття та опалого листя, а також скосили трохи пожовклої трави.

Національно-патріотична молодь, ветерани російсько-української війни, волонтери, внутрішньо переміщені особи та інші небайдужі містяни долучилися до корисної справи й зібрали 2 вантажівки листви та сміття! Захід пройшов з дотриманням усіх карантинних вимог та соціальної дистанції.

Ми продовжуємо приводити до ладу територію, яка у майбутньому стане новим місцем відпочинку – сквером "Янтарний". Як вже ми казали, довгий час ця зелена зона була без уваги, стала занедбаною. Але спільним зусиллями ми створимо гарну місцину, а результат зможуть оцінити усі миколаївці.

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