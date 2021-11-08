У Миколаєві провели екологічну толоку
Джерело:ГО "Рух свідомих громадян"
У Миколаєві декілька громадських організацій об'єдналися й влаштували екологічну толоку. Активісти прибирали річку Інгул.
Тут 6 жовтня прибрали територію від сміття та опалого листя, а також скосили пожовклу траву.
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Результати толоки
Загалом участь в екологічній ініціативі взяли представники 6 громадських організацій:
- ГО "Рух свідомих громадян",
- ГО "Асоціація учасників та інвалідів АТО",
- Спортивний корпус Миколаїв,
- ГО "Молодь України",
- НЄП "СХІД",
- ВПК "Авангард".
Національно-патріотична молодь, ветерани російсько-української війни, волонтери, переселенці та інші небайдужі містяни долучилися до корисної справи й зібрали 2 вантажівки листя та сміття,
– розповіли в "Руху свідомих громадян".
Організатори запевняють, що акція проходила з суворим дотриманням усіх карантинних вимог і соціальної дистанції.
"Ми продовжуємо приводити до ладу територію, яка у майбутньому стане новим місцем відпочинку – сквером "Янтарний". Довгий час зелена зона була занедбаною, але спільними зусиллями ми створимо гарну місцину", – резюмували організатори.
Екологічна толока в Миколаєві: дивіться фото
Публікація ГО "Рух свідомих громадян":
Вчора провели чергову екотолоку на березі річки Інгул. Об'єднавшись з ГО "Асоціація учасників та інвалідів АТО", Спортивний Корпус Миколаїв, ГО "Молодь України", НЄП "СХІД" та ВПК "Авангард", прибрали територію від сміття та опалого листя, а також скосили трохи пожовклої трави.
Національно-патріотична молодь, ветерани російсько-української війни, волонтери, внутрішньо переміщені особи та інші небайдужі містяни долучилися до корисної справи й зібрали 2 вантажівки листви та сміття! Захід пройшов з дотриманням усіх карантинних вимог та соціальної дистанції.
Ми продовжуємо приводити до ладу територію, яка у майбутньому стане новим місцем відпочинку – сквером "Янтарний". Як вже ми казали, довгий час ця зелена зона була без уваги, стала занедбаною. Але спільним зусиллями ми створимо гарну місцину, а результат зможуть оцінити усі миколаївці.
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