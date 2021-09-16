Мільярд висаджених дерев за 3 роки: в Україні стартує президентська програма "Зелена країна"

Вже в жовтні 2021 року в Україні стартує програма "Зелена країна", ініціатором якої виступив президент Володимир Зеленський. В її межах всього за 3 роки на території нашої держави планують висадити 1 мільярд дерев.

Ініціатива передбачає збереження й відтворення лісів, а також збільшення їхньої площі. Розпочнеться програма вже з наступного місяця.

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Цілі програми

Головна мета, яку озвучував Президент України Володимир Зеленський – висадити в Україні 1 мільярд нових дерев протягом найближчих трьох років.

Крім того, президент також озвучував ідею щодо того, що за 10 років площа лісів в Україні повинна зрости на 1 мільйон гектарів.

"Зелена країна" фактично вже стартувала

Голова Державного лісового агентства Юрій Болоховець розповів в інтерв'ю Інтерфакс-Україна, що реалізація президентського проєкту вже почалась і вже має перші результати.

Він розповів, що влада дуже швидко просувається в питанні виділення землі під реалізацію ініціативи. За підрахунками, для висадки 1 мільярда дерев потрібно приблизно 170 тисяч гектарів землі.

Ми вже знайшли до 100 тисяч гектарів власних територій, які потребують залісення – це згарища, території, де ліси були знищені внаслідок різних факторів. Ще приблизно до 70 тисяч гектарів – це землі місцевої влади,

– розповів Болоховець.

Тож центральна влада пропонує місцевій або дати цю територію, щоб на ній висадити дереве, або й передати її зовсім. Наразі з 70 тисяч гектарів землі вже є домовленості з місцевою владою про 20 тисяч гектарів.

"Друге питання – фінансування. Нам потрібно 2 мільярди гривень на 3 роки. Абсолютно впевнений, що лісова галузь за рахунок детінізації та більш ефективної роботи здатна сама заробити ці кошти. І ми це зробимо", – резюмував голова Держлісагентства.



Екологічні цілі України / Інфографіка DixiGroup