Користь імбиру при застуді пояснюється переважно відхаркувальним, розігріваючим ефектом, а також легкою антимікробною дією його компонентів. Та дієтологиня наголошує, що тут не мовиться про підвищення імунітету.

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Водночас існує ще ціла низка корисних властивостей імбиру, про які знають не всі. Тут і допомога з травленням, і спосіб схуднути й багато іншого.

Покращення травлення

Імбир стимулює роботу травної системи – покращує процеси травлення їжі, перешкоджає скупченню газів, має спазмолітичний та легкий жовчогінний ефект.

Крім того, корінь імбиру зменшує нудоту, чим би вона не була викликана – морською хворобою, вагітністю або отруєнням.

Як схуднути за допомогою імбиру

А ще імбир може зменшити відчуття голоду. Дієтологиня наголошує: саме завдяки цій властивості, а не за рахунок міфічного "спалювання жиру" він може допомогти людям, які хочуть нормалізувати свою вагу.

У цьому випадку імбирний чай рекомендую пити кілька разів на день між прийомами їжі,

– радить Світлана Фус.



Імбирний чай / Фото "Метро"

Чим корисний імбир

Позитивними властивостями імбир зобов'язаний ефірним оліям, яких у кореневищі до 3%. Корінь багатий на ефірні олії, що містять активний інгредієнт гінгерол та шогаол.

З цими речовинами пов'язані антиоксидантні, протизапальні, знеболюючі, протипухлинні властивості рослини. Завдяки цим сполукам, люди з остеоартритом або ревматоїдним артритом відчувають зменшення болю та поліпшення рухливості при регулярному вживанні імбиру.

Містить імбир і вітаміни, і мінерали, й амінокислоти. Та за рахунок великої кількості речовин, що подразнюють слизові, з'їсти свіжого кореня імбиру багато неможливо, та й шкідливо. Тому як джерело вітамінів і мінералів його розглядати не варто.

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Як з'їсти більше імбиру

Одна з можливостей з'їсти більше імбиру – це використовувати його як звичайний маринований овоч. Це традиційний японський продукт. Всі корисні властивості зберігаються, маринування пом'якшує його пекучий смак.

Втім, він містить оцет. Тому маринований імбир – це не окрема страва, він може стати добавкою до страви. Використовують його трохи, маленькими шматочками.

Занадто багато – теж недобре

Коли читаєш про лікувальні властивості імбиру, здається, що це панацея, хочеться бігти за ним в магазин і поїсти його у своє задоволення. Нічого не вийде!

– наголошує Світлана Фус.

Свіжого кореня багато не з'їси, а його непомірне споживання може тільки нашкодити – викликати алергію, шлункові розлади й інші неприємні симптоми, з якими імбир покликаний боротися.

Це стосується й напоїв. Дієтологиня застерігає не зловживати й вживати не більше 2 – 3 чашок напоїв з імбиром на день.

Пам'ятайте! Корінь імбиру – перевірений народний засіб. Помірне його споживання дозволяє урізноманітнити й збагатити раціон новими смаками та покращити стан здоров'я.