Не забудовуватимуть: у Києві на Совських ставках створять екопарк

Влада столиці підтримала проєкт створення парку на території Совських ставків. Відтак неповторна екосистема буде захищена від забудови.

Парк планують побудувати на проспекті Валерія Лобановського, 113 (Голосіївський район). Площа зеленого простору сягатиме 19,1187 гектара.

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Мета проєкту:

Зберегти природу – на території ставків є гнізда водоплавних птахів, а також популяції рослин та тварин. Облаштувати комфортну зону відпочинку для киян та гостей міста.

Концепція екопарку "Совські ставки", яку пропонують активісти / Зображення з презентації активістів

Що відомо про забудову

Раніше на території нижнього каскаду Совських ставків планували створити житлові комплекси. Проєкт передбачав:

зведення понад 20 багатоповерхових будинків де проживатимуть 7 700 осіб

створення 3 000 паркомісць;

відкриття приватних дитсадків.

Візуалізація забудови Совських ставків / Фото prosystems.com.ua

Земельну ділянку оцінювали у 614 мільйонів гривень. Однак нещодавно за рішенням Господарського суду міста Києва землю повернули територіальній громаді міста. Безумовно, це заслуга небайдужих активістів, які впродовж понад 10 років вели боротьбу із забудовниками.

Активісти, які боролися проти забудови екосистеми / Фото Texty

Важлива ініціатива

У суботу, 2 жовтня, на Совських ставках відбудеться толока. Головне завдання – зібрати сміття, очистити річку Совку та полагодити мости. Організатори запрошують усіх охочих долучитися, взявши з собою рукавиці та гумові чоботи. Місце зустрічі: 12:00, зупинка "вулиця Мистецька".