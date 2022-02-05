У Норвегії заборонили розводити спанієлів та бульдогів

У Норвегії заборонили розведення бульдогів та кавалер-кінг-чарльз-спанієлів. Відповідне рішення виніс окружний суд в Осло.

Так, закон про захист тварин призначений для того, щоб убезпечити їх від ірраціональних дій людей. "Йдеться про право собак почуватися добре", – сказав генеральний директор організації захисту тварин у Норвегії Ешільд Роалдсет.

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Чим мотивоване рішення

Річ у тім, що ці породи мають численні проблемами зі здоров'ям. Відтак їх назвали продуктом людської жорстокості.

Собаки були жертвами систематичної та організованої зради наших чотириногих друзів,

– сказав Роалдсет.

Зауважують, що рішення не забороняє серйозне та науково обґрунтоване схрещування. Фахівці пропонують більш регульоване використання темпераменту, ознак і даних про здоров'я собак. Ймовірно, це дозволить позбавити від хвороб наступні покоління.