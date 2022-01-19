З переробленого пластику: художник створив унікальну "екофрендлі" гітару

Художник представив унікальну гітару, зроблену з переробленого морського пластику. Інструмент вражає своєю самобутністю та екологічністю.

Автор розробки – художник під псевдонімом Burls Art. Це не перший подібний витвір хлопця.

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Як це вдалося

Майстер співпрацював з флоридською компанією 4ocean, яка займається збором пластикових відходів з океанів, річок та берегових ліній. Хлопець зайнявся дайвінгом з метою пошуку необхідної вторсировини. Улов зважили, відсортували та обробили на підприємстві компанії. Повернувшись до своєї майстерні, творець взявся до роботи. Серед використаних матеріалів – кам'яна сіль, папір, вуглецеве волокно, кавові зерна, скейтборди, Lego, епоксидна смола.

Про інструмент

Неповторна гітара має:

два звукознімачі;

хромовану фурнітуру;

три ручки керування гучністю та тембром;

гриф з болтовим кріпленням.

Гітара з переробленого морського пластику: дивіться відео