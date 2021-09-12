На підтримку онкохворих дітей: у Херсоні відбувся благодійний пробіг

Вчора у Херсоні провели благодійний пробіг "DobroRan". Мета заходу – підтримати онкохворих дітей. В межах акції вдалося зібрати 6 522 гривні, які будуть перераховані на рахунок фонду "Таблєточки".

До забігу долучилися родини, спортсмени та навіть люди з інвалідністю. Так, подія об'єднала велику кількість людей – від організаторів до учасників, від дорослих до дітей, від аматорів до професійних спортсменів.

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Ми розуміємо – немає особливих дітей, це діти, заради яких і треба жити, це наше майбутнє,

– переконаний багаторазовий чемпіон Європи з академічного веслування Ігор Гарагуля.

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Автори ініціативи – "Всеукраїнська організація осіб з інвалідністю "ВЕЛІД" та команда соціального проєкту "Сильні духом". Урочистий захід відкривав творчий колектив "Янголи Добра". Символічно, що у виступі взяли участь діти з Синдромом Дауна.

"Життя нас постійно випробовує на міцність, ці люди – є прикладом, і знаєте – поєднання знаних спортсменів, які підкорювали світ, і ось цих дітей, які кожного дня перешкоди долають, оце неймовірне поєднання дає результат і натхнення", – розповіла співорганізаторка заходу Марина Колокот.

Долучитися до благочинної акції могли усі охочі. Учасникам запропонували декілька дистанцій. Зазначається, що на усі вторговані кошти придбають необхідні ліки для онкохворих дітей всієї України, зокрема й Херсонщини.

Пані Наталя, яка взяла участь у забігу разом з двома доньками, переконана, що участь у таких заходах – це активна позиція життя. "Підтримати інших, бо в мене особлива дитина. Є такі хвороби, які короткочасні – але вони є і батькам дуже важко, тому треба підтримувати батьків та їх дітей", – додала жінка.