Ймовірно, рішення фонду є реакцією на нищівну критику, якої Безос зазнав з боку активістів. На їх думку, його фонд недостатньо підтримував групи населення, які страждають від зміни клімату.
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Що про це відомо
Торік Bezos Earth Fund спрямував на потреби екологічних організацій 791 мільйон доларів. Кошти отримали потужні організації – World Wildlife Fund та Environmental Defense Fund.
У цьому випадку фінансування отримають групи, які захищають національні меншини та жителів районів з низьким доходом. Річ у тім, що саме вони найчастіше стикаються з наслідками кліматичних змін та забруднень викопним паливом.
Як розподілять фінансування
Загальна сума грантів, про які оголосив фонд, становить 203,7 мільйона доларів:
- 53,7 мільйонів доларів – на просвітництво про зміну клімату та зниження шкідливих викидів у бізнесах;
- 20 мільйонів – на групи у галузі кліматичного правосуддя, які борються за те, щоб зупинити непропорційний збиток від зміни клімату;
- 130 мільйонів – на забезпечення спільнот можливістю отримувати 40 відсотків "загальних вигод" від федеральних інвестицій в нову інфраструктуру і кліматичні рішення.