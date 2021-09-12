В поддержку онкобольных детей: в Херсоне состоялся благотворительный пробег

Вчера в Херсоне провели благотворительный пробег DobroRan. Цель мероприятия – поддержать онкобольных детей. В рамках акции удалось собрать 6 522 гривны, которые будут перечислены на счет фонда "Таблеточки".

К забегу присоединились семьи, спортсмены и даже люди с инвалидностью. Так, событие объединило большое количество людей - от организаторов к участникам, от взрослых к детям, от любителей до профессиональных спортсменов.

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Мы понимаем – нет особенных детей, это дети, ради которых и надо жить, это наше будущее,

– убежден многократный чемпион Европы по академической гребле Игорь Гарагуля.

Детали

Авторы инициативы – "Всеукраинская организация лиц с инвалидностью "ВЕЛИД"и команда социального проекта "Сильные духом". Торжественное мероприятие открывал творческий коллектив "Ангелы Добра". Символично, что в выступлении приняли участие дети с синдромом Дауна.

"Жизнь нас постоянно испытывает на прочность, эти люди – является примером, и знаете – сочетание известных спортсменов, что покоряли мир, и вот этих детей, которые каждый день препятствия преодолевают, это невероятное сочетание дает результат и вдохновения", – рассказала соорганизатор мероприятия Марина Колокот.

Приобщиться к благотворительной акции могли все желающие. Участникам предложили несколько дистанций. Отмечается, что на все вырученные средства приобретут необходимые лекарства для онкобольных детей всей Украины, в том числе и Херсонщины.

Наталья, которая пришла вместе с двумя дочерьми, убеждена, что участие в таких мероприятиях – это активная позиция жизни. "Поддержать других, у меня особенный ребенок. Есть такие болезни, которые кратковременные – но они есть и родителям очень трудно, поэтому надо поддерживать родителей и их детей", – добавила женщина.