Після K-pop і "Гри в кальмара" Південна Корея завойовує світ своїми фудтрендами
Джерело:NewsFood
Останнім часом у світі дуже багато говорили про Південну Корею завдяки її сучасній культурі на тлі популяризації K-pop та серіалу "Гра в кальмара". На черзі чергова спроба "захопити" світ – цього разу своїми фудтрендами.
Так, корейський уряд взявся активно популяризувати Banano Energy Drink – енергетичний напій, який, як стверджує виробник, виготовляється зі 100% бананового пюре.
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Banano Energy Drink
Цікавою є саме участь цілого уряду Південної Кореї в популяризації напою, адже він долучився до глобальної маркетингової компанії виробника.
У жовтні 2021 року енергетик вийшов на ринок США. Його амбасадором став актор Алекс Ланді – відомий як доктор Ніко Кім з "Анатомії Грея".
Енергетик можна замовити на Amazon. Щоправда, коштує він зовсім недешево – упаковка з 10 пакетиків по 150 мілілітрів обійдеться в 150 доларів. Це майже 4 тисячі гривень за упаковку або 400 гривень – за один енергетик.
Промоційний ролик Banano Energy Drink: дивіться відео
Коротко про новий енергетик
До популяризації свого продукту виробник підійшов геть нескромно. Як обійяють споживачам, він буцімто має і протизапальні функції, і сприяє відновленню росту м'язової тканини, і покращує кровообіг, і ще багато різного.
При цьому напій не містить цукру, а солодкий присмак отримує від натурального бананового смаку. Banano Energy Drink містить всього 35 калорій.