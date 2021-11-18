Після K-pop і "Гри в кальмара" Південна Корея завойовує світ своїми фудтрендами

Останнім часом у світі дуже багато говорили про Південну Корею завдяки її сучасній культурі на тлі популяризації K-pop та серіалу "Гра в кальмара". На черзі чергова спроба "захопити" світ – цього разу своїми фудтрендами.

Так, корейський уряд взявся активно популяризувати Banano Energy Drink – енергетичний напій, який, як стверджує виробник, виготовляється зі 100% бананового пюре.

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Banano Energy Drink

Цікавою є саме участь цілого уряду Південної Кореї в популяризації напою, адже він долучився до глобальної маркетингової компанії виробника.

У жовтні 2021 року енергетик вийшов на ринок США. Його амбасадором став актор Алекс Ланді – відомий як доктор Ніко Кім з "Анатомії Грея".

Енергетик можна замовити на Amazon. Щоправда, коштує він зовсім недешево – упаковка з 10 пакетиків по 150 мілілітрів обійдеться в 150 доларів. Це майже 4 тисячі гривень за упаковку або 400 гривень – за один енергетик.

Промоційний ролик Banano Energy Drink: дивіться відео