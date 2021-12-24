У потягах Укрзалізниці з'явилося оновлене меню

У потягах Укрзалізниці Інтерсіті+ вже можна скуштувати нове меню ланчбоксі. Зокрема, є й повністю рослинне меню, що не містить продуктів тваринного походження.

Оновлення меню в потягах анонсували ще швидше. І тепер під кінець року воно відбулося.

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Нове меню

Пасажири вже можуть насолодитись повністю новим смаком та дизайном пакування, які Укрзалізниця розробила разом з партнерами WOG Cafe та Do&Co.

Крім того, Укрзалізниця разом з гуманістичним рухом UAnimals розробила веганське меню, що не містить продуктів тваринного походження.

Вартість оновленого ланч-боксу – 150 гривень. Замовити його можна у поїзді, або при купівлі квитків онлайн.

Ланч-бокси Укрзалізниці

Раніше компанія перевізник анонсувала появу трьох різних ланч-боксів: