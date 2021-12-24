У потягах Укрзалізниці з'явилося оновлене меню
Джерело:Укрзалізниця
У потягах Укрзалізниці Інтерсіті+ вже можна скуштувати нове меню ланчбоксі. Зокрема, є й повністю рослинне меню, що не містить продуктів тваринного походження.
Оновлення меню в потягах анонсували ще швидше. І тепер під кінець року воно відбулося.
Варто знати Хто і як виготовляє біфштекси для ресторанів McDonald's зі 100% м'яса
Нове меню
Пасажири вже можуть насолодитись повністю новим смаком та дизайном пакування, які Укрзалізниця розробила разом з партнерами WOG Cafe та Do&Co.
Крім того, Укрзалізниця разом з гуманістичним рухом UAnimals розробила веганське меню, що не містить продуктів тваринного походження.
Вартість оновленого ланч-боксу – 150 гривень. Замовити його можна у поїзді, або при купівлі квитків онлайн.
Ланч-бокси Укрзалізниці
Раніше компанія перевізник анонсувала появу трьох різних ланч-боксів:
- М'ясний ланч-бокс міститиме куряче філе в соусі каррі з міксом булгуру та міні-вермішеллю в поєднанні з зеленим горошком та морквою.
- До дитячого ланч-боксу увійшли омлет з міні-сосисками та сиром чедер у поєднанні з зеленим горошком та тістечком "Шарлоз" з яблуками.
- Вегетаріанський ланч-бокс складається з фалафелю на подушці з хумусу в поєднанні зі шпинатом, в'яленими томатами та печерицями.