Репер Емінем відкрив свій ресторан за мотивами пісні Lose Yourself

Американський репер Емінем відкрив у центрі Детройта власний ресторан швидкого обслуговування з назвою Mom's Spaghetti. Ця назва є посилом до його власної пісні Lose Yourself.

Сам репер теж з'явився на відкритті ресторану. Він роздавав автографи, фотографувався з фанами, а також подавав відвідувачам "мамині спагеті" в коробочках.

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Mom's Spaghetti

Назва закладу є посиланням до рядка з пісні Lose Yourself про напад нудоти перед реп-батлами: "Його долоні спітніли, коліна слабкі, руки важкі... На його светрі блювота – мамині спагеті".

Сотні фанатів Емінема зібралися перед закладом за сім годин до відкриття. Коли перший десяток відвідувачів покликали до вікна видачі, порцію "маминих спагеті" їм подав сам репер.

До слова, поява Емінема на відкритті ресторану виявилася сюрпризом – про це не оголошували заздалегідь.

Відкриття ресторану Mom's Spaghetti: дивіться фото

Lose Yourself

Сингл став чи не найбільш популярною у світі піснею відомого репера. Вона набула значну популярність завдяки фільму "Восьма миля", де Емінем виконав головну роль.

За свій трек американський репер отримав премію Оскар, Золотий глобус, Ґреммі і кінонагороду MTV.

Кліп Lose Yourself: дивіться відео