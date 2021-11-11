Рівне поступово переходить на біопаливо

У Рівному котельні розпочали процес переходу на альтернативні джерела енергії. Для зменшення споживання газу ї переводять на біопаливо.

Компанія продовжує впроваджувати план "зеленого переходу" для Рівного. Це дасть можливість зменшити споживання дорого газу для теплопостачання.

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Перехід на біопаливо

Так, у місті триває будівництво найбільшої станції теплової генерації на Західній Україні. Вже привезли котли, які мають працювати на твердому паливі.

У планах компанії ще до кінця 2021 року запустити в роботу цю котельню загальною потужністю у 20 МВт. Наразі в Рівному працюють 29 котелень.

У Рівному тепловики планують створити найпотужнішу в західному регіоні твердопаливну генерацію: за 3 – 4 роки переобладнати до 70% котелень.

Це означатиме меншу залежність від коливань ціни на газ в подальшому. Більшість тепла вироблятиметься не з газу, а з місцевих видів палива, зокрема біомаси.



Котел для твердого палива / Фото "Рівнетеплоенерго"

Публікація "Рівнетеплоенерго":

Зелений перехід для Рівного

Компанія "Рівнетеплоенерго" продовжує впроваджувати план "зеленого переходу" для Рівного. Це дасть можливість зменшити споживання дорого газу для теплопостачання.

На вулиці Макарова триває будівництво найбільшої теплової генерації на західній Україні. Вже привезли котли, які мають працювати на твердому паливі.

Нагадаємо, що в планах компанії вже цього року запустити в роботу котельню на Макарова.