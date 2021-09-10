Вероятно, решение фонда является реакцией на сокрушительную критику, которой Безос подвергся со стороны активистов. По их мнению, его фонд недостаточно поддерживал группы населения, которые страдают от изменения климата.

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Что об этом известно

В прошлом году Bezos Earth Fund направил на нужды экологических организаций 791 миллиард долларов. Средства получили мощные организации – World Wildlife Fund и Environmental Defense Fund.

В этом случае финансирование получат группы, защищающие национальные меньшинства и жителей районов с низким доходом. Дело в том, что именно они чаще всего сталкиваются с последствиями климатических изменений и загрязнений ископаемым топливом.

Как распределят финансирование

Общая сумма грантов, о которых объявил фонд, составляет 203,7 миллиона долларов: