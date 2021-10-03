Акция действует еще с начала сентября. Ее Национальный банк Украины запустил вместе с благотворительным фондом "Таблеточки".

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Ненужные монеты – в обмен на важную помощь

Глава Нацбанка подчеркивает, что такие важные для лечения маленьких детей деньги уже есть, но они лежат давно забытыми в кошельках или ящиках украинцев. Монетки в 25 копеек уже более года не является платежным средством в Украине.

Конечно, их можно обменять на платежные, однако большого ажиотажа от украинцев мы не заметили. Поэтому и предложили всем посмотреть на эти монеты под другим углом – увидеть в них реальную помощь,

– объясняет Кирилл Шевченко.

Он отмечает, что для кого-то такая помощь – это жизненно необходимые капельницы, для кого-то – лекарства или оплата стационара. Более того, это может быть реальным оружием против рака.



Акция "Монетки детям" / Фото Национальный банк

Целевая аудитория – дети

Глава НБУ также отмечает, что собрать деньги – это не единственная цель акции. Мол, она также имеет большой объединяющий а также образовательный потенциал.

"Поэтому очень надеялись, что самыми активными участниками станут именно школьники, ведь о добрых делах с детьми надо начинать говорить с детства, развивая культуру благотворительности как одну из составляющих финансовой грамотности. И наши ожидания оправдались", – рассказывает финансист.

Всего в течение сентября участие в благотворительной инициативе приняли более 4 тысяч учебных заведений и организаций, а тысячи и тысячи украинцев делали свой вклад в общее дело.

Мы очень рады, что такое большое количество учебных заведений поддержали нас. Кроме непосредственно сбора монет, в некоторых школах проводили "Лекции благотворительности", во время которых рассказывали детям о том, как важно помогать другим и как помогать, объединяясь, – рассказал Кирилл Шевченко.

Важно! Сдать свои монетки номиналом 25 копеек можно во всех крупных городах Украины. Все отделения доступны на интерактивной карте по ссылке.



Школьники также присоединились к акции "Монетки детям" / Фото Кирилла Шевченко

Публикация Кирилла Шевченко:

В начале сентября Национальный банк совместно с благотворительным фондом "Таблеточки" начал акцию – "Монетки детям". Ведь такие необходимые для лечения онкобольных детей деньги уже есть, они просто лежат забытые в кошельках и ящиках по всей Украине. Напомню, что речь идет о монетах 25 копеек, которые уже больше года не являются платежными. Конечно, их можно обменять на платежные, однако большого ажиотажа от украинцев мы не заметили, поэтому и предложили всем посмотреть на эти монеты под другим углом – увидеть в них реальную помощь. Для кого-то – это жизненно необходимые капельницы, для кого-то – лекарства или оплата стационара. Это реальное оружие против рака.

В то же время мы не ставили цель только собрать деньги, ведь акция имеет большой объединяющий и даже образовательный потенциал. Поэтому очень надеялись, что самыми активными участниками станут именно школьники, ведь о добрых делах с детьми надо начинать говорить с детства, развивая культуру благотворительности как одну из составляющих финансовой грамотности. И наши ожидания оправдались.

В течение сентября более 4000 учебных заведений и организаций приняли участие в благотворительной инициативе, тысячи и тысячи украинцев делали свой вклад в общее дело.

Мы очень рады, что такое большое количество учебных заведений поддержали нас. Кроме непосредственно сбора монет, в некоторых школах проводили "Лекции благотворительности", во время которых рассказывали детям о том, как важно помогать другим и как помогать, объединяясь.

Во время объявления акции мы определили срок ее проведения – один месяц. И чем ближе приближался финал, тем больше коллективов и организаций присоединялись к акции.

Поэтому сегодня я с радостью сообщаю, что было решено продолжить акцию до 15 октября, чтобы все участники успели сдать собранные монеты в банк для перечисления в фонд "Таблеточки". Помогут нам в этом два банка-партнера. Отделение, в которые можно обратиться, вы найдете на карте по ссылке https://promo.bank.gov.ua/coins-for-children/.

Спасибо всем, кто творит добро! Не останавливаемся!