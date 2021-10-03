Акція діє ще з початку вересня. Її Національний банк України запустив разом з благодійним фондом "Таблеточки".

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Непотрібні монети – в обмін на важливу допомогу

Голова Нацбанку наголошує, що такі важливі для лікування маленьких діток гроші вже є, але вони лежать давно забутими в гаманцях чи шухлядах українців. Монетки у 25 копійок вже понад рік не є платіжним засобом в Україні.

Звісно, їх можна обміняти на платіжні, проте великого ажіотажу від українців ми не помітили. Тому й запропонували усім подивитися на ці монети під іншим кутом – побачити в них реальну допомогу,

– пояснює Кирило Шевченко.

Він наголошує, що для когось така допомога ‒ це життєво необхідні крапельниці, для когось ‒ ліки чи оплата стаціонару. Ба більше, це може бути реальною зброєю проти раку.



Акція "Монетки дітям" / Фото Національний банк

Цільова аудиторія – діти

Очільник НБУ також зазначає, що зібрати гроші – це не єдина мета акції. Мовляв, вона також має великий об'єднуючий і навіть освітній потенціал.

"Тому дуже сподівалися, що найактивнішими учасниками стануть саме школярі, адже про добрі справи з дітьми треба починати говорити змалечку, розвиваючи культуру благодійності як одну зі складових фінансової грамотності. І наші сподівання справдилися", – розповідає фінансист.

Всього протягом вересня участь у благодійній ініціативі взяли понад 4 тисячі навчальних закладів та організацій, а тисячі й тисячі українців робили свій внесок у спільну справу.

Ми дуже раді, що така велика кількість навчальних закладів підтримали нас. Окрім безпосередньо збору монет, у деяких школах проводили "Лекції благодійності", під час яких розповідали дітям про те, як важливо допомагати іншим та як допомагати, об'єднуючись,

– розповів Кирило Шевченко.

Важливо! Здати свої монетки номіналом 25 копійок можна в усіх великих містах України. Усі відділення доступні на інтерактивній мапі за посиланням.



Школярі також долучились до акції "Монетки дітям" / Фото Кирила Шевченка

Публікація Кирила Шевченка:

На початку вересня Національний банк разом із благодійним фондом "Таблеточки" розпочав акцію – "Монетки дітям". Адже такі необхідні для лікування онкохворих дітей гроші вже є, вони просто лежать забуті в гаманцях та шухлядах по всій Україні. Нагадаю, що йдеться про монети 25 копійок, які вже більше року не є платіжними. Звісно, їх можна обміняти на платіжні, проте великого ажіотажу від українців ми не помітили, тому й запропонували усім подивитися на ці монети під іншим кутом – побачити в них реальну допомогу. Для когось – це життєво необхідні крапельниці, для когось – ліки чи оплата стаціонару. Це реальна зброя проти раку.

Водночас ми не ставили за мету лише зібрати гроші, адже акція має великий об'єднуючий та навіть освітній потенціал. Тому дуже сподівалися, що найактивнішими учасниками стануть саме школярі, адже про добрі справи з дітьми треба починати говорити змалечку, розвиваючи культуру благодійності як одну зі складових фінансової грамотності. І наші сподівання справдилися.

Упродовж вересня понад 4000 навчальних закладів та організацій взяли участь у благодійній ініціативі, тисячі й тисячі українців робили свій внесок у спільну справу.

Ми дуже раді, що така велика кількість навчальних закладів підтримали нас. Окрім безпосередньо збору монет, у деяких школах проводили "Лекції благодійності", під час яких розповідали дітям про те, як важливо допомагати іншим та як допомагати, об'єднуючись.

Під час оголошення акції ми визначили термін її проведення – один місяць. Та чим ближче наближався фінал, тим більше колективів і закладів приєднувалися до акції.

Тому сьогодні я з радістю повідомляю, що було вирішено продовжити акцію до 15 жовтня, аби всі учасники встигли здати зібрані монети в банк для перерахунку у фонд "Таблеточки". Допоможуть нам у цьому два банки-партнери. Відділення, в які можна звернутися, ви знайдете на мапі за посиланням https://promo.bank.gov.ua/coins-for-children/.

Дякую всім, хто творить добро! Не зупиняймося!