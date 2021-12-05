Amazon запустила инструмент, который позволит компаниям отслеживать свой углеродный след

Amazon анонсировала запуск инструмента, который поможет компаниям отчитываться о своих инициативах в области устойчивого развития. Решение получило название AWS Customer Carbon Footprint Tool.

Это платформа, позволяющая пользователям Amazon Web Services рассчитывать выбросы углерода своей компании. Также открывается возможность прогнозировать, как эти показатели будут изменяться со временем. Аналогичные информационные панели для облачных клиентов уже представили Google и Microsoft.

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Подробности

Ранее Amazon заявила, что к 2025 году планирует полностью перейти на возобновляемые источники энергии.

Инструмент будет учитывать процент использования энергии из возобновляемых источников. Расчеты будут изменяться по мере появления разных инициатив Amazon в области зеленой энергии. Компания инвестировала в 18 новых проектов, что касаются возобновляемых источников энергии. Они базируются в США и Европе.

Отметим, в 2019 году Amazon стала соучредителем The Climate Pledge ("Климатическое обязательство"). В рамках обещания компании стремятся добиться углеродной нейтральности к 2040 году. Это на 10 лет раньше, чем договорено в Парижском соглашении. Обязательства подписали более 200 крупных корпораций, включая IBM, Microsoft, HP, Snap, Salesforce, PepsiCo, Unilever, Verizon и Visa.