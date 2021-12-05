Це платформа, що дозволить користувачам Amazon Web Services розраховувати викиди вуглецю своєї компанії. Також відкривається можливість прогнозувати, як ці показники змінюватимуться з часом. Аналогічні інформаційні панелі для своїх хмарних клієнтів вже представили Google та Microsoft.

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Зауважимо! Раніше Amazon заявила, що до 2025 року планує повністю перейти на відновлювальні джерела енергії.

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Інструмент враховуватиме відсоток використання енергії з відновлюваних джерел. Розрахунки будуть змінюватися у міру появи різних ініціатив Amazon у галузі зеленої енергії. Компанія інвестувала у 18 нових проєктів, які стосуються відновлюваних джерел енергії. Вони базуються у США та Європі.

Відзначимо, 2019 року Amazon стала співзасновником The Climate Pledge ("Кліматичне зобов'язання"). У межах обіцянки компанії прагнуть досягти вуглецевої нейтральності до 2040 року. Це на 10 років раніше, ніж погоджено в Паризькій угоді. Зобов'язання підписали понад 200 великих корпорацій, зокрема IBM, Microsoft, HP, Snap, Salesforce, PepsiCo, Unilever, Verizon та Visa.