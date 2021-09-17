В Америке создали корм для собак из искусственных белков

Компания Bond Pet Foods, базирующаяся в Колорадо, разработала уникальный корм для собак. Его изготовили на основе искусственного белка, полученные в лаборатории. Поэтому продукт – полностью экологичен.

Сегодня большинство кормов для животных на определенную долю состоят из натурального белка. Закономерно, что такое производство требует забоя животных. Это одна из основных проблем, с которыми активно борются экоактивисты по всему миру, а государства – принимают соответствующие законы. Кроме того, содержание коров и свиней вызывает 14,5% парниковых газов, тем самым ускоряя неизбежные изменения климата.

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Как это удалось

Специалисты провели несколько манипуляций:

взяли кровь в породистой курицы;

изъяли из нее ДНК;

поместили ее в бактерии;

отправили бактерии в биореактор;

получили искусственный белок.

Искусственный белок / Фото phys.org

Мнение люде

Опрос владельцев домашних любимцев продемонстрировал, что им приятно думать о возможности кормить своих собак настоящим мясным белком, не нанося вреда планете.

Однако некоторые реагирует на такую ​​возможность с осторожностью "Теоретически это выглядит хорошо, но мы должны знать, что в долгосрочной перспективе польза такая же, как и от настоящего мяса", – сказал владелец собаки Джейсон Акерман.

Цена и перспективы

Вышеупомянутый метод позволил разительно снизить стоимость продукта – со 100 до 5 долларов за килограмм. Впереди – годы исследований и испытаний, прежде чем искусственный корм позволят использовать. Главная цель – доказать, что он не вредит здоровью животных. Компания намерена начать коммерческие продажи до второй половины 2023 года.