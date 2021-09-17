Сьогодні більшість кормів для тварин на певну частку складають з натурального білка. Закономірно, що таке виробництво вимагає забою тварин. Це одна з основних проблем, з якими активно борються екоактивісти по всьому світі, а держави – приймають відповідні закони. Крім того, утримання коров та свиней спричинює 14,5% парникових газів, тим самим прискорюючи неминучі зміни клімату.

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Як це вдалося

Фахівці провели декілька маніпуляцій:

взяли кров у породистої курки;

вилучили з неї ДНК;

помістили її у бактерії;

відправили бактерії у біореактор;

отримали штучний білок.

Штучний білок / Фото phys.org

Думка людей

Опитування власників домашніх улюбленців продемонструвало, що їм приємно думати про можливість годувати своїх собак справжнім м'ясним білком, не завдаючи шкоди планеті.

Однак дехто реагує на таку можливість з обережністю: "Теоретично це виглядає добре, але ми повинні знати, чи в довгостроковій перспективі користь така ж, як і від справжнього м'яса", – сказав власник собаки Джейсон Акерман.

Ціна та перспективи

Вищезазначений метод дав змогу разюче знизити вартість продукту – зі 100 до 5 доларів за кілограм. Попереду – роки досліджень та випробувань, перш ніж штучний корм дозволять використовувати. Головна мета – довести, що він не шкодить здоров‘ю тварин. Компанія має намір розпочати комерційні продажі до другої половини 2023 року.