В Авдеевке запустили современный тренинговый центр для педагогов

В Авдеевке открыли новейший тренинговый центр для педагогов. Современное пространство получило название "Образовательная территория А".

Здесь педагоги смогут эффективно повышать свое мастерство и квалификацию. Для них создали максимально комфортные условия.

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Почему это важно

Авторы инициативы убеждены, что от качества работы педагогов напрямую зависит будущее молодого поколения, общины и всей страны. В новом центре специалисты смогут получать консультации, рекомендации, сертификаты и т.д.

Мы уверенно двигаемся к усовершенствованию образовательной среды Авдеевки. Поэтому работаем и дальше в этом направлении и развиваем систему образования вместе!,

– отметил заместитель руководителя Авдеевской ВГА Сергей Легенький.

Проект реализован при поддержке Авдеевской городской ВГА и благодаря победе в конкурсе социальных проектов "Преобразуем Авдеевку вместе!" от ОО "Авдеевка. Платформа совместных действий", участие в котором приняла инициативная группа КУ "Центр профессионального развития педагогических работников" (ЦПРПП). Ремонт в старом помещении сделали за средства, полученные в результате победы в конкурсе, а новую мебель и технику приобрели на средства местного бюджета.