В Авдеевке запустили современный тренинговый центр для педагогов
В Авдеевке открыли новейший тренинговый центр для педагогов. Современное пространство получило название "Образовательная территория А".
Здесь педагоги смогут эффективно повышать свое мастерство и квалификацию. Для них создали максимально комфортные условия.
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Почему это важно
Авторы инициативы убеждены, что от качества работы педагогов напрямую зависит будущее молодого поколения, общины и всей страны. В новом центре специалисты смогут получать консультации, рекомендации, сертификаты и т.д.
Мы уверенно двигаемся к усовершенствованию образовательной среды Авдеевки. Поэтому работаем и дальше в этом направлении и развиваем систему образования вместе!,
– отметил заместитель руководителя Авдеевской ВГА Сергей Легенький.