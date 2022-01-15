Тут освітяни зможуть ефективно підвищувати свою майстерність та кваліфікацію. Для них створили максимально комфортні умови.

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Чому це важливо

Автори ініціативи переконані, що від якості роботи освітян безпосередньо залежить майбутнє молодого покоління, громади й усієї країни. У новому центрі фахівці зможуть отримувати консультації, рекомендації, сертифікати тощо.

Ми впевнено рухаємось до удосконалення освітнього середовища Авдіївки. Тож працюймо і надалі в цьому напрямку і розбудовуємо систему освіти разом!,

– зазначив заступник керівника Авдіївської ВЦА Сергій Легенький.

Довідка: Проєкт реалізовано за підтримки Авдіївської міської ВЦА та завдяки перемозі у конкурсі соціальних проєктів "Перетворимо Авдіївку разом!" від ГО "Авдіївка. Платформа спільних дій", участь у якому взяла ініціативна група КУ "Центр професійного розвитку педагогічних працівників" (ЦПРПП). Ремонт в старому приміщенні зробили за кошти, отримані в результаті перемоги в конкурсі, а нові меблі та техніку придбали коштом місцевого бюджету.