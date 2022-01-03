В ведомстве объясняют, что это решение продиктовано запросом самой молодежи. Дело в том, что отрасль нуждается в квалифицированных специалистах, поэтому "молодежный работник" – профессия, которая будет актуальна в ближайшие десятилетия.

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Сегодня стремительно развивается молодежная политика, поэтому соответствующие специалисты крайне необходимы. Представители новейшей профессии будут принимать участие в работе молодежных центров, пространств, общин.

Следующий шаг – разработка профессионального стандарта новой профессии. Это будет служить инструментом для систематизации требований к:

знаниям;

умениям;

навыкам;

подготовке кадров;

повышению квалификации;

профессиональному развитию специалистов

Возможно, вы чувствуете, что находитесь не на своем месте и хотите сменить профессию? Тогда вам пригодятся несколько советов, которые помогут выбрать верный путь в 2022 году и побороть страх нехватки опыта. Верьте в себя, ставьте новые задачи и уверенно шагайте к своей цели!