Черный ящик Земли создадут ученые из Тасманского университета. Они зафиксируют данные о последних десятилетиях человеческой цивилизации в случае глобальной климатической катастрофы.
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Цель черного ящика
Для будущих людей планеты запишут документальные сведения о шагах людей к экологической катастрофе.
Эта конструкция, изготовленная из стальных листов толщиной 3 дюйма (7,62 сантиметра), будет сопоставима по своим размерам с городским автобусом.
Внутри будут накопители данных с информацией об изменениях климата: уровень углекислого газа в атмосфере и среднегодовая температура в разных регионах планеты, а снаружи – солнечные панели, снабжающие черный ящик энергией.
В онлайн-режиме он собирает в интернете все доступные данные о глобальном потеплении и записывает их.
Один из авторов проекта Джим Кертис подчеркнул, что если Земля действительно необратимо изменится в результате глобального потепления, то это неразрушающее записывающее устройство позволит оставшимся извлечь урок из произошедшего.
Кроме того, она станет свидетельством ответственности мировых лидеров за событие, их действия или бездействие будут зафиксированы,
– рассказал Джим Кертис.
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Строительство черного ящика
- Строительство черного ящика начнется в середине 2022 года, но записи ведутся уже сейчас.
- Ожидается, что хранилище будет заполнено информацией за следующие 50 лет.
- Впрочем, до истечения этого срока авторы проекта надеются найти решение для увеличения его емкости, а также понять, смогут ли наши потомки расшифровать накопленные в нем данные.