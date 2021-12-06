Черный ящик Земли создадут ученые из Тасманского университета. Они зафиксируют данные о последних десятилетиях человеческой цивилизации в случае глобальной климатической катастрофы.

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Цель черного ящика

Для будущих людей планеты запишут документальные сведения о шагах людей к экологической катастрофе.

Эта конструкция, изготовленная из стальных листов толщиной 3 дюйма (7,62 сантиметра), будет сопоставима по своим размерам с городским автобусом.

Внутри будут накопители данных с информацией об изменениях климата: уровень углекислого газа в атмосфере и среднегодовая температура в разных регионах планеты, а снаружи – солнечные панели, снабжающие черный ящик энергией.

В онлайн-режиме он собирает в интернете все доступные данные о глобальном потеплении и записывает их.

Один из авторов проекта Джим Кертис подчеркнул, что если Земля действительно необратимо изменится в результате глобального потепления, то это неразрушающее записывающее устройство позволит оставшимся извлечь урок из произошедшего.

Кроме того, она станет свидетельством ответственности мировых лидеров за событие, их действия или бездействие будут зафиксированы,

– рассказал Джим Кертис.

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Строительство черного ящика