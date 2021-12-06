Чорну скриньку Землі створять вчені з університету Тасманії. Вони зафіксують дані про останні десятиліття людської цивілізації у разі глобальної кліматичної катастрофи.
Варто знати Із думкою про довкілля: чому й куди з ресторанів McDonald's зникає пластик
Мета чорної скриньки
Для майбутніх людей планети запишуть документальні відомості про кроки людей до екологічної катастрофи.
Ця конструкція, виготовлена із сталевих листів товщиною в 3 дюйми (7,62 сантиметра), буде зіставна за своїми розмірами з міським автобусом.
Усередині будуть накопичувачі даних з інформацією про зміни клімату: рівень вуглекислого газу в атмосфері та середньорічна температура в різних регіонах планети, а зовні – сонячні панелі, що забезпечують чорну скриньку енергією.
В онлайн-режимі вона збиратиме в інтернеті всі доступні дані про глобальне потепління і записуватиме їх.
Один із авторів проекту Джим Кертіс наголосив, що якщо Земля дійсно незворотно зміниться внаслідок глобального потепління, то цей неруйнівний записуючий пристрій дозволить тим, хто залишиться, винести урок з того, що сталося.
Крім того, вона стане свідченням відповідальності світових лідерів за подію, їх дії або бездіяльність будуть зафіксовані,
– розповів Джим Кертіс.
Цікаво На сміттєвій плямі в Тихому океані з'явилися рослини й тварини
Будівництво чорної скриньки
- Будівництво чорної скриньки розпочнеться в середині 2022 року, проте записи ведуться вже зараз.
- Очікується, що сховище буде заповнене інформацією за наступні 50 років.
- Втім, до закінчення цього терміну автори проекту сподіваються знайти рішення для збільшення його ємності, а також зрозуміти, чи наші нащадки зможуть розшифрувати накопичені в ньому дані.