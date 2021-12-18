Альбом представила экоорганизация Birdlife Australia. В него вошел щебет 53 видов редких австралийских птиц. Все собранные средства будут направлены на природоохранные проекты.

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Почему это важно

По оценке BirdLife Australia, количество находящихся под угрозой исчезновения птиц увеличилось на целых 25%. Согласно исследованию Университета Чарльза Дарвина, в зоне риска каждая шестая австралийская птица – 216 из 1299 видов. Одна из основных причин – изменение климата.

Эти птицы могут не выжить, если мы не объединимся, чтобы защитить их,

– сказав генеральный директор BirdLife Australia Пол Салливан.

В альбоме использовали архивные записи звукооператора Дэвида Стюарта. Он собирал редко слышные звуки дикой природы Австралии в течение 30 лет.

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