Альбом представила екоорганізація Birdlife Australia. До нього увійшов щебет 53 видів рідкісних австралійських птахів. Усі забрані кошти спрямують на природоохоронні проєкти.
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Ці птахи можуть не вижити, якщо ми не об'єднаємося, щоб захистити їх,
– сказав генеральний директор BirdLife Australia Пол Салліван.
В альбомі використали архівні записи звукооператора Девіда Стюарта. Він збирав рідко чутні звуки дикої природи Австралії впродовж 30 років.
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