Альбом представила екоорганізація Birdlife Australia. До нього увійшов щебет 53 видів рідкісних австралійських птахів. Усі забрані кошти спрямують на природоохоронні проєкти.

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Чому це важливо За оцінкою BirdLife Australia, кількість птахів, які перебувають під загрозою зникнення, збільшилася на цілих 25%. Згідно з дослідженням Університету Чарльза Дарвіна, у зоні ризику кожен шостий австралійський птах – 216 із 1299 видів. Одна з основних причин – зміна клімату.

Ці птахи можуть не вижити, якщо ми не об'єднаємося, щоб захистити їх,

– сказав генеральний директор BirdLife Australia Пол Салліван.

В альбомі використали архівні записи звукооператора Девіда Стюарта. Він збирав рідко чутні звуки дикої природи Австралії впродовж 30 років.

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