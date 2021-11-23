"Лесная Украина" повторяет форму государства на карте, уменьшенную в масштабе в 500 раз. О рекорде инициатор проекта Юрий Милованов рассказал в своем фейсбуке.

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"Лесная Украина"

Участники бегового клуба Top Runners Zhytomyr создали 10-километровую тропу ко Дню Независимости Украины в 2020 году.

Наибольшую лесную тропу в форме карты Украины проложили на территории государственного предприятия "Заричанское лесное хозяйство",
– написал Юрий Милованов.

Найбільша лісова стежка
Беговая тропа "Лесная Украина" / Фото Юрий Милованов

Инициаторы в течение 2 месяцев работали над этим проектом большой командой, при содействии местных лесников.

Сейчас каждый желающий может прокатиться на велосипеде, пробежаться или пройтись по этой тропинке.

найбільша лісова стежка
Национальный рекорд "Лесной Украины" / Фото Юрий Милованов